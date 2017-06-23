Это не достижение: бывший продюсер Лорак прокомментировал безвиз

Сергей Перман, бывший продюсер украинской певицы Ани Лорак, прокомментировал получение Украиной безвиза и отметил, что четверть века – это очень маленький период для развития шоу-бизнеса в стране, а полученный безвиз – это не достижение Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Карабас», Перман отметил, что сейчас в Украине нужно поддерживать тех исполнителей, который хотят петь на украинском языке – выдавать им гранты, устраивать фестивали украинской песни, давать проводить таким исполнителям концерты на главных площадках страны, причем места проведения должны быть бесплатными для исполнителя. Впрочем, продюсер сильно сомневается, что такое в Украине будет работать.
«Я не вижу света в конце туннеля. Я даже пока не вижу указателя, что через сто миль этот свет будет. Безвиз – это не достижение. У меня никогда не было проблемы с выездом за границу. Только раньше меня проверяли раз в три года, когда давали визу, а теперь всякий раз будут устраивать допрос», заявил Перман. По его мнению, нужно не запрещать что-то, а, напротив, поддерживать артистов.