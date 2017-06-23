Макрон уже предупредил Путина, что ему не удастся в очередной раз уйти от «Нормандского формата», – эксперт

Известный украинский политический обозреватель Тарас Черновил в эфире одной из радиостанций объяснил, почему в Кремле больше остерегаются переговоров Порошенко с Макроном, чем с Трампом. Визит Порошенко в Париж должен состояться уже 26 июня. Это должен быть серьезный разговор, возникли хорошие точки соприкосновения, Макрону хочется тоже показать, что в структуре, участие в которой он унаследовал от Олланда, он может показать определенный результат. Он проникся проблемой конфликта на Донбассе, он о ней говорил с Путиным, он получил от Путина очень скользкий ответ, где Путин демонстрирует нежелание иметь какое-то восстановление «Нормандского формата» и снова проводить определенные встречи, но Макрона нахраписто на этом настаивает.
Как рассказал Черновил, заявление Макрона о том, что переговоры в «Нормандском формате» состоятся ближайшим временем – это четкий сигнал Путину о том, что ему не удастся в очередной раз ускользнуть от нежелательной для себя темы, плюс фактор G-20, который состоится в Гамбурге буквально за пару недель, и там Путину тоже из нескольких сторон собираются совершать фактор определенного такого давления в требовании восстановить нормальные переговоры в «Нормандском формате».
По мнению эксперта, Макрон более умелый политик в международных вопросах, тот же чем Трамп. Он в таких вещах хорошо ориентируется, кроме того, он встречался с Путиным и достаточно четко продемонстрировал свое отторжение многих пунктов политики и поведения Путина. Поэтому в данном случае встреча Макрона и Порошенко – где-то есть налаживанием более тесных отношений между двумя странами, созданием непосредственных отношений и контактов между двумя президентами, а «Нормандский формат» - как высшая мера сотрудничества, в которой Франция хочет играть тоже достаточно серьезную роль, чтобы не только Германия была основным таким лидером.