Тука: закон о реинтеграции Донбасса не означает мобилизацию

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, опроверг ранее появившуюся информацию о том, что закон о реинтеграции Донбасса якобы может привести к новой волне мобилизации в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 1+1, Тука заявил об этом во время передачи «Право на владу».
По словам заместителя министра, новый закон никак не может предусматривать новую волну мобилизации в Украине. Тука подчеркнул, что представленный законопроект о деоккупации восточных территорий Украины также и не предусматривает полномасштабных военных действий в регионе. В законе четко предусмотрено, что он подразумевает только мирное решение текущей проблемы Донбасса.
Нужно отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По словам Порошенко, ключевым моментом является только возвращение контроля над оккупированными территориями, и в разработке закона принимают участие не только депутаты, но и эксперты.