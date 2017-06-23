Эксперты рассказали, где украинцы могут очень дешево отдохнуть в Украине

Портал «Сегодня» назвал очень недорогой курорт в Украине, где можно отдохнуть всей семьей, передает replyua.net. Речь идет о Скадовске, расположенном в Херсонской области, где несколько дней отдыха семье из трех человек обойдутся всего в пять тысяч гривен.
Однако, это при условии, если семья с ребенком поселится в частном секторе, поскольку проживание в гостиницах и пансионатах Скадовска очень дорогое – примерно 1800 гривен в сутки, однако в эту цену, как правило, входит питание, тренажеры, джакузи, шезлонги, водные аттракционы. Скадовск примечателен тем, что здесь много развлечений для детей – и шоу дельфинов, и короткие круизы в открытом море, и недорогие аттракционы.
Помимо этого, в Скадовск туристы едут лечиться: всего за 45 гривен в местном санатории можно поправить здоровье в соляной пещере. Примерно сто гривен стоят другие процедуры – грязевые ванны, ингаляции и гидромассаж. Пяти тысяч гривен при проживании в частном секторе хватит приблизительно за семь дней. Для сравнения – за ту же сумму можно прожить в отеле всего пару дней.