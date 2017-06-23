Предприятие «Антонов» подписало крупный контракт с Францией

Во время проведения авиасалона Ле-Бурже представители украинского предприятия «Антонов» смогли заключить крупный контракт с французской логистической компанией. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 5 канал, речь идет о том, что французы зафрахтуют самолеты «Руслан» сроком на один год, чтобы совершать сверхгабаритные перевозки.
По словам Олега Орлова, вице-президента «Антонова», основной контракт предусматривает крупные перевозки, а в дополнение к нему идут и перевозки других грузов. Пока вице-президент не стал разглашать сумму крупного контракта. В украинской компании отметили, что это сделка особенно важна потому, что Авиалинии Антонова теперь работают на рынке самостоятельно, прекратив сотрудничество с российской компанией Волга-Днепр.
По словам Михаила Харченко, главы авиатранспортного подразделения «Антонова», теперь компании приходится работать отдельно, и из-за этого появилась конкуренция, однако флот «Антонова» в семь самолетов ничем не уступает российскому конкуренту.