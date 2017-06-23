Блогери про Гужву: так, це боротьба!

Народний депутат Антон Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук прокоментував затримання головного редактора видання «Страна.юа» Ігоря Гужви, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, Геращенко зауважує, що перше, що проситься на язик, коли чуєш про затримання журналіста, - це спроба заперечити - адже йдеться про свободу слова, одну з найвищих ліберальних цінностей! Це ж справжня боротьба зі свободою преси! Дійсно, визнає Геращенко, - це боротьба. Боротьба зі «свободою» безкарно брехати, знову і знову поширювати відверту дезінформацію за гроші і тим самим нищити власну державу. І це тільки перший – іншим торговцям брехнею приготуватись, - наголошує Геращенко. Інший блогер Іван Виговський зауважує, що певна частина українських журналістів вже давно опанувала мистецтво шантажу і обману і нічим іншим не займаються. Четверта влада в Україні виявилась найбільш продажною, - наголошує блогер. Мирослав Олешко повідомляє, що Гужва буцімто не пам’ятає звідки в його офісі десять тисяч гривень. Втрата пам’яті в людини, - іронізує блогер.
Нагадаємо, сьогодні очільник Генпрокуратури Юрій Луценко повідомив, що головного редактора «Страни.юа» Ігора Гужву заарештували. Журналісту інкримінують вимагання коштів за збереження певних компрометуючих відомостей у таємниці.