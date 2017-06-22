У ГПУ повідомили результати затримань податківців, яких доправляли на вертольотах до Києва



Речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила результати затримань 23 податковців, які працювали в часи екс-президента Віктора Януковича,



Сарган заявила, що 17 з 23 затриманих співробітників податкових органів були заарештовані. Вона зауважила, що «вертольоти піднімали недаремно» і в результаті проведеної антикорупційної операції вдалося більшість з них заарештувати, збільшивши при цьому розмір застави. Зокрема, якщо раніше розмір застави складав 1 мільйон гривень, то наразі він дорівнює 150 мільйонам гривень.



Варто нагадати, що в кінці травня відбулася масштабна за своїми масштабами антикорупційна операція, що стосувалася справи про податкові майданчики, які напряму пов’язані з екс-керівником міністерства доходів та зборів Олександром Клименком. Силовиками було проведено понад 400 обшуків в 15 областях країни. Для того, щоб доправити затриманих посадовців до Києва, було використано вертольоти. Такий крок зустрів неоднозначні відгуки в суспільстві, назвавши, що витрати були зайвими.

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Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев Речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила результати затримань 23 податковців, які працювали в часи екс-президента Віктора Януковича, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.Сарган заявила, що 17 з 23 затриманих співробітників податкових органів були заарештовані. Вона зауважила, що «вертольоти піднімали недаремно» і в результаті проведеної антикорупційної операції вдалося більшість з них заарештувати, збільшивши при цьому розмір застави. Зокрема, якщо раніше розмір застави складав 1 мільйон гривень, то наразі він дорівнює 150 мільйонам гривень.Варто нагадати, що в кінці травня відбулася масштабна за своїми масштабами антикорупційна операція, що стосувалася справи про податкові майданчики, які напряму пов’язані з екс-керівником міністерства доходів та зборів Олександром Клименком. Силовиками було проведено понад 400 обшуків в 15 областях країни. Для того, щоб доправити затриманих посадовців до Києва, було використано вертольоти. Такий крок зустрів неоднозначні відгуки в суспільстві, назвавши, що витрати були зайвими.