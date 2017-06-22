У Верховній Раді розглянуть закон про спец перевірку мешканців Донбасу та Криму для видачі біометричних паспортів

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на даний момент триває робота над законопроектом, яким заплановано врегулювати питання проведення спеціальної перевірки осіб, які проживають нині на тимчасово непідконтрольних офіційному Києву територіях Кримського півострова та Донбасу для отримання біометричних паспортів, які надають можливість користуватись безвізовим режимом з ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Турчинов зауважив, що нині, після офіційного запуску безвізу, кількість громадян, які бажають отримати біометричні паспорти значно зросла. Однак наразі за наявних умов, коли відсутній доступ до архівів з документами на окупованих територій, скористатися безвізом під виглядом громадян України можуть представники терористичних угрупувань або співробітники російських спецслужб, наголосив Турчинов. Саме тому з метою уникнення таких інцидентів було ініційовано роботу над проектом закону, який законодавчо закріпить право на проведення якомога ретельніших перевірок.
З цього приводу представники РНБО вже провели нараду спільно з керівництвом МВС, Державної міграційної служби, СБУ та Державної прикордонної служби. Відповідній законопроект найближчим часом внесуть на розгляд до парламенту.