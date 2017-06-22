Коломойського хвилює доля Приватбанку

Ігор Коломойський стурбований заявами представників Національного банку України, про те, що по боргах позичальників «ПриватБанку» нібито будуть платити колишні акціонери банку. Як передає replyua.net, бізнесмен ознайомився з опублікованим в пресі офіційним річним звітом «ПриватБанку», аудитором якого була компанія EY.
«Якщо призначені державою топ-менеджери «ПриватБанку» у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд. гривень кредитів компаніям, «пов'язаним з попередніми акціонерами» на момент націоналізації, - то у мене немає підстав не довіряти їм. Тому що ці менеджери були призначені Національним банком і Мінфіном після ретельного відбору і аналізу їх професійних якостей», - зазначив Ігор Коломойський. При цьому у нього викликають побоювання «необдумані заяви чиновників Нацбанку, які, щоб виправдати націоналізацію, поспішили повідомити всім корпоративним позичальникам «ПриватБанку» про те, що платити за їх боргами повинні Коломойський з Боголюбовим».
«І продовжують поширювати цей фейк в ЗМІ, використовуючи навіть міжнародні новинні агентства. Очевидно, що після таких заяв позичальники «ПриватБанку» можуть перестати погашати свої кредити. Адже, виходить, Нацбанк офіційно повідомив їм, що вони нічого не винні», - впевнений Коломойський.