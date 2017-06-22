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Коломойського хвилює доля Приватбанку

Коломойського хвилює доля Приватбанку
Ігор Коломойський стурбований заявами представників Національного банку України, про те, що по боргах позичальників «ПриватБанку» нібито будуть платити колишні акціонери банку. Як передає replyua.net, бізнесмен ознайомився з опублікованим в пресі офіційним річним звітом «ПриватБанку», аудитором якого була компанія EY.

«Якщо призначені державою топ-менеджери «ПриватБанку» у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд. гривень кредитів компаніям, «пов'язаним з попередніми акціонерами» на момент націоналізації, - то у мене немає підстав не довіряти їм. Тому що ці менеджери були призначені Національним банком і Мінфіном після ретельного відбору і аналізу їх професійних якостей», - зазначив Ігор Коломойський. При цьому у нього викликають побоювання «необдумані заяви чиновників Нацбанку, які, щоб виправдати націоналізацію, поспішили повідомити всім корпоративним позичальникам «ПриватБанку» про те, що платити за їх боргами повинні Коломойський з Боголюбовим».

«І продовжують поширювати цей фейк в ЗМІ, використовуючи навіть міжнародні новинні агентства. Очевидно, що після таких заяв позичальники «ПриватБанку» можуть перестати погашати свої кредити. Адже, виходить, Нацбанк офіційно повідомив їм, що вони нічого не винні», - впевнений Коломойський.
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