У ВР вчетверо збільшили розмір штрафу за паркування на місцях для інвалідів

Верховна Рада України майже в чотири рази підвищила штраф за паркування транспорту на місцях, призначених для інвалідів. Тепер порушникам доведеться платити не 465 гривень, а 1700 грн. За прийняття в цілому законопроекту №5629 проголосували 244 депутати, інформує replyua.net.
Згідно з документом, паркування на місцях для інвалідів водієм, який не має підтверджуючих документів про наявність у нього або у одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), передбачає штраф для водіїв у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 1 020 - 1 700 гривень).
Такий же штраф загрожує суб'єктам господарювання за необлаштування місць для інвалідів на парковці або на тротуарах. Законопроект передбачає, що інвалід може використовувати будь-який паркомісце, якщо на парковці відсутні позначення паркомісць для інвалідів. Також прописується право на паркувальне місце для інвалідів біля житлових будинків. Крім того, дозволено буде евакуювати автомобілі, що займають місця для інвалідів. Закон вступить в силу через три місяці після опублікування. Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла законопроект №4928 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення захисту права дитини на належне утримання, яким передбачається збільшення розмірів аліментів.