Скоро средства на субсидии в Украине закончатся

Государственный бюджет Украины на текущий год предусматривает 47 миллиардов гривен на субсидии для населения. Однако, согласно последним подсчетам, на эти цели необходимо выделить около 75 миллиардов гривен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Татьяна Бойко, представитель сети «Опора», заявила о том, что деньги на программу субсидирования у государства закончились, и скидку на коммунальные платежи не будут компенсировать примерно шесть месяцев. Впрочем, часть средств, как уверяют эксперты, можно получить, списав со счетов граждан по итогам отопительного сезона. Речь идет о незначительной сумме, и десятки миллиардов придется как-то изымать из казны.
В Госстате при этом отмечают, что размер субсидий постепенно сокращается, а вот число желающих оформить льготу, напротив, выросло по итогам первых пяти месяцев текущего года. В правительстве сообщили, что благодаря повышению минимальной зарплаты на субсидиях удастся сэкономить до пяти миллиардов в 2017 году, но и такая экономия не поможет решить проблему с недостающими средствами.