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У САП готові розкрити таємницю слідства, щоб притягнути до відповідальності 4 парламентарів

У САП готові розкрити таємницю слідства, щоб притягнути до відповідальності 4 парламентарів
Назар Холодницький, який є керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що він готовий сприяти розкриттю таємниці слідства для парламентарів , аби мати змогу позбавити імунітету та притягнути до відповідальності 4 чинних нардепів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Холодницький зауважив, що до такого кроку в САП готові вдатися заради того, щоб народні депутати, отримавши доступ до окремих матеріалів слідства, прийняли виважене рішення. Також очільник САП заявив про готовність представити позицію слідства на засіданні парламентському комітету, що опікується питаннями регламенту та організації роботи ВРУ і в залі парламенту. Крім того, сьогодні, 21 червня, генпрокурор подав до Верховної Ради офіційні запити щодо позбавлення недоторканності 5 парламентарів. До цього переліку входять Олесь Довгий, Андрій Лозовий, Євген Дейдей, Борислав Розенблат та Максим Поляков.

Варто нагадати, що раніше цього тижня було затримано охоронця Розенблата на отриманні хабара розміром в 200 тисяч доларів. Відомо, що Розенблату та Полякову приписують співучасть у справі щодо організації схем для видобування бурштину.
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