Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка

Дружина підполковника Олександра Бойка повідомила подробиці зникнення її чоловіка на окупованій території Луганської області, передає replyua.net з посиланням на «Громадське радіо». Зокрема, Світлана Бойко, дружина 35-річного командира розвідки, підполковника Олександр Бойко заявила, що її чоловік не зник у населеному пункті Золоте в Луганській області. «Його залишили на полі бою, важко пораненим», - сказала вона.
За інформацією підлеглих Бойко, які перебували на тому ж завданні, його було поранено в ногу і живіт. Чи намагалися Олександра Бойка евакуювати з поля бою, дружина не знає. Триває службове розслідування.
Напередодні стало відомо, що проведення АТО без вісті пропав полковник Нацгвардії Олександр Бойко. У відповідності до непідтверджених даних, військовослужбовець може знаходитися в полоні у бойовиків. Про це повідомили в прес-службі Нацгвардії. «В ході виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) внаслідок бойового зіткнення зник безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко», - сказано в повідомленні. За непідтвердженою інформацією Нацгвардії, офіцер міститься одним з терористичних підрозділів ОРДЛО.