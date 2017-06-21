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Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка

Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка
Дружина підполковника Олександра Бойка повідомила подробиці зникнення її чоловіка на окупованій території Луганської області, передає replyua.net з посиланням на «Громадське радіо». Зокрема, Світлана Бойко, дружина 35-річного командира розвідки, підполковника Олександр Бойко заявила, що її чоловік не зник у населеному пункті Золоте в Луганській області. «Його залишили на полі бою, важко пораненим», - сказала вона.

За інформацією підлеглих Бойко, які перебували на тому ж завданні, його було поранено в ногу і живіт. Чи намагалися Олександра Бойка евакуювати з поля бою, дружина не знає. Триває службове розслідування.

Напередодні стало відомо, що проведення АТО без вісті пропав полковник Нацгвардії Олександр Бойко. У відповідності до непідтверджених даних, військовослужбовець може знаходитися в полоні у бойовиків. Про це повідомили в прес-службі Нацгвардії. «В ході виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) внаслідок бойового зіткнення зник безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко», - сказано в повідомленні. За непідтвердженою інформацією Нацгвардії, офіцер міститься одним з терористичних підрозділів ОРДЛО.
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