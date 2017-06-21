Стало відомо, чому Україна не отримує американський LNG-газ

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час свого візиту до Сполучених Штатів обговорював можливість постачання американського LNG-газу в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю Wall Street Journal, інформує replyua.net. За його словами, основною перешкодою для цього поки залишається позиція Туреччини, яка забороняє прохід LNG-танкерів через Босфор. При цьому пересування через протоку більш небезпечних вантажів дозволено. «Ми сподіваємося, що нові дипломатичні зусилля США дозволять вирішити цю проблему», - сказав Коболєв.
Глава НАК також подякував американським сенаторам за голосування щодо санкцій і висловив надію, що ці обмеження найближчим часом будуть застосовані до компаній, які пов'язані з проектом Північний потік-2. «Законопроект повинен пройти голосування в нижній палаті американського парламенту», - повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
У квітні США відправили в Європу перший танкер зі скрапленим газом. Таким чином, американський газ замінить російський на європейському ринку, де довгий час домінувала Росія «Це початок цінової війни між американськими LNG і трубопровідним газом», - говорить аналітик Тьєррі Брос.