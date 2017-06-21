Україна заборонила історикам з Польщі здійснювати пошук вбитих поляків

Влада України скасувала дозвіл для польського Інституту національної пам'яті на проведення пошуку і ексгумації поляків, похованих в Україні. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Польське радіо». Зокрема, відомо, що делегація Польщі на чолі з директором Бюро збереження пам'яті про боротьбу і мучеництво ІНП Адамом Сівеком провела зустріч у Львові з представниками українського Інституту національної пам'яті для відновлення дозволів, проте зустріч закінчилася нічим. Згідно з повідомленням, Україна скасувала відповідні дозволи після того, як в квітні був знесений пам'ятник Української повстанської армії в Грушовічах (Польща).
За словами Адама Сівека, українці зайняли позицію, неприйнятну для польської сторони, тому що мова йде про легалізацію таких самовільних «українських пам'яток у Польщі і польських в Україні, а також відновлення оригінальної версії пам'ятника в Грушовичах», - пояснив Сівек.
Керівник Бюро збереження пам'яті про боротьбу і мучеництво ІНП заявив, що відновлення пам'ятника в Грушовичах неможливо, тому що він не стояв на місці поховання українців, а прославляв УПА. В ході переговорів Сивек запропонував українській стороні провести в Грушовичах ексгумацію, але ті, за його словами, не зацікавилися цією пропозицією.