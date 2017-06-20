Эксперт рассказал, удастся ли Украине и этой зимой обойтись без российского газа

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что в этом году Украина обошлась без закупок газа у России для отопительного сезона. Безусловно, этому послужила политическая воля руководства страны, но нельзя сказать, что и не «подыграла» зима, которая хоть и начиналась весьма сурово, но в итоге больше напугала, чем заморозила украинцев.
Как пишет Манн, наученные первым опытом, теперь специалисты начинают заранее закачку газа в резервуары для хранения и неделю назад открыли подготовку к новому отопительному сезону. «Тем не менее, как обычно, на хорошую новость всегда есть плохая: фонд субсидирования практически исчерпан: из 47 миллиардов гривен выделенных на год, остается всего 12 миллиардов гривен до конца года. При этом надо учесть, что многие заявки еще не рассмотрены. Минфин считает, что в этом году понадобится не 47, а 75 миллиардов гривен на субсидии», – написал Соломон Манн.
По его словам, еще одним неприятным звоночком есть задолженность хозяйств, которая выросла до 20 миллиардов гривен. Соломон Манн напоминает, что весь бюджет Украины в этом году не превышает 700 миллиардов гривен в доходной части и насколько он будет выполнен к концу года пока никто не прогнозирует.