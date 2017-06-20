«Київенерго» ще протягом року буде керувати столичними тепломережами

У Київраді прийняли рішення про продовження договору з компанією «Київенерго» на управління столичними тепломережами ще на рік до 26 квітня 2018 року. Як передає replyua.net, за прийняття відповідного рішення проголосувало підтримало 62 депутати КМДА. «Рішенням передбачається припинення договору, який існував більше шістнадцяти років. Ми нарешті повинні приступити до виконання наміченого плану по завершенню угоди з «Київенерго» і повернення майна громади міста Києва », - сказав доповідач з питання заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Рішення передбачає продовження угоди до 26 квітня включно та проведення інвентаризації майна з подальшим поверненням його «в належному стані» київській громаді (всього понад дев’яносто тисяч об'єктів). Як відомо, договір з «Київенерго» на управління міськими тепловими мережами закінчується 31 грудня поточного року. У 2016 році Київська адміністрація заявила, що не має наміру продовжувати контракт з ВАТ «Київенерго» щодо керування тепловим активами міста.
Варто зазначити, раніше Київська міська державна адміністрація провела переговори з фінською енергетичною компанією Fortum про можливе управлінні енергокомплексом Києва.