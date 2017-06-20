Известный лоукостер запускает еще один рейс из Украины

Известный лоукост Wizz Air заявил о новом международном рейсе из Украины – с 18 июня авиакомпания начала совершать маршруты в аэропорт Германии Берлин-Шенефельд из аэропорта Данила Галицкого во Львове.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу перевозчика, уже известно о расписании рейсов – они будут регулярными, вылет будет осуществляться по воскресеньям и по средам. При этом стоимость билета на самолет (минимальная) составит 409 гривен, или чуть меньше 15 евро. Стоимость билета рассчитывается с учетом обязательных сборов и налогов. Как сообщила компания, 173 пассажира вылетели первым рейсом Wizz из Львова в Берлин-Шёнефельд, выполняемым одним из новых самолётов Airbus A320.
Напомним, что ранее эта авиакомпания начала осуществлять рейсы в польский Вроцлав из международного аэропорта Львова. Первый рейс был произведен в середине апреля. Нужно отметить, что ранее Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, заявил о том, что уже к концу текущего года в Украине может появится национальный лоукостер.