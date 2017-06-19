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Експерт розповів, чому Порошенко повернеться з Вашингтону ні з чим та розкритикований Трампом

Експерт розповів, чому Порошенко повернеться з Вашингтону ні з чим та розкритикований Трампом
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і досі залишається не задоволеним ситуацією, що спостерігається в Україні, тому Україна може не чекати особливі наслідки зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку думку висловив американський політичний експерт та керівник організації For a free Ukraine Джейсон Смарт. Він відмітив, що в Вашингтоні не вважають, що зустріч двох президентів матиме якісь сильні наслідки. Смарт розповів, що йому відомо про підписання українським урядом угоди з лобістською компанію строком на 1 рік і загальною вартістю послуг фірми в 600 тисяч доларів. Експерт зазначив, що після витрачання стількох коштів, українській владі пощастило, що в США погодили зустріч Трампа та Порошенка. Однак навіть за таких умов Смарт просить Київ не сподіватись на щось. За його словами, Дональд Трамп наразі дуже роздратований та злий ситуацією, що спостерігається в Україні щодо боротьби з корупцією та запровадження реформ. Трамп не збирається гратись з урядом України на тлі повної відсутності будь-яких дій. Смарт наголосив, що президент Порошенко легко міг поліпшити ситуацію та зменшити рівень страждань українців, коли б він розпочав реальну боротьбу з корупцією. Чому так відбудеться, в США і досі не можуть втямити, стверджує експерт.

Крім того, американський політолог гадає, що хоч Петро Порошенко і отримає гарного прочухана від американського колеги, однак по поверненню до Києва, український президент заявить, що ця зустріч була вдалою.
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