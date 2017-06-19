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СпецтемаПутин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

У ГПУ є свідки 134 страт, які вчинили бойовики на Донбасі

У ГПУ є свідки 134 страт, які вчинили бойовики на Донбасі
Співробітники Генеральної прокуратури України володіють інформацією, що підтримувані РФ бойовики так званих «ДНР» та «ЛНР» разом з російськими військовими є виконавцями масових страт, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

В ході розслідування у цій справі було допитано більше 900 людей, які є колишніми бранцями бойовиків та жертвами тортур й катувань зі сторони представників терористичних угрупувань. Наразі потерпілі розповіли правоохоронцям про те, що вони були свідками вбивства 134 осіб, серед яких як військовослужбовці, так і цивільні особи. Відомо, що 121 людину з 134 наразі не ідентифікували. В ході розслідування правоохоронцям вдалося виявити факти, що підтверджують, що наругу над полоненими здійснювали саме бойовики так званих республік та представники регулярних військ Російської Федерації.

За даними Генпрокуратури, мова йде про вбивства, які були вчиненні у Слов’янську, Горлівці, Макіївці та в районі Іловайська. Наразі ГПУ продовжує перевіряти на причетність до вчинених злочинів більше 10 осіб з числа сепаратистів та військових Збройних сил Росії.
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