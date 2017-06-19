Новинський нагородив тих, хто пише найкращу джинсу, – блогер

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Відомий український блогер Олександр Аронець в Facebook пише про те, що днями Вадим Новинський нагороджував «провідних» журналістів та редакторів країни. Як пише блогер, хоча конкурс називається «PRESSзваніє», краще було б назвати його конкурсом за найкращу джинсу. Що цікаво, спонсор конкурсу – компанія Новинського «Смарт-холдинг», проте це не завадило багатьом «топ» журналістам подаватися на конкурс і навіть бути присутніми там і отримувати від Новинського призи.За словами блогера, покопавшись в нетрях конкурсу він з'ясував цікаві речі. Наприклад що син PR-компанії, яка організовувала конкурс і яка організовує PR для Новинського – працює на «Новое Время», де частенько виходить джинса від того ж Новинського.«Загалом, скажу я вам, «PRESSзваніє» це таки буденний конкурс, адже тут Новинський, там Григоришин, а ще далі Медведчук. Яка різниця, якщо українські журналісти пробивають все нове і нове дно, беручи гроші від російських, і не тільки, олігархів у час, коли країна воює з московськими окупантами... До речі, не здивуюся, якщо незабаром та ж СБУ зіллє в мережу «амбарну книгу» Новинського, з усіма його витратами як на церкву московського патріархату, так і на ті ж PR-послуги, джинсу, замовні статті від «цікавих» журналістів», – резюмував Олександр Аронець.