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Бутусов пояснив, яка летальна зброя потрібна Україні

Бутусов пояснив, яка летальна зброя потрібна Україні
Відомий український журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов у статті, розміщеній у виданні «Дзеркало тижня», назвав види летальної зброї та її забезпечення, яких в першу чергу потребують Збройні сили України в зоні АТО. Про це інформує replyua.net.

Експерт зазначив характерні особливості протистояння сторін уздовж лінії зіткнення. Її протяжність перевищує 420 кілометрів. Для створення суцільної лінії оборони на такий протяжної лінії недостатньо сил ні в українських військовослужбовців, ні у бойовиків. Тому оборона по обидва боки будується на опорних пунктах і захопленні пануючих висот. Проміжки між позиціями закриваються мінними загородженнями і вогневим контролем. Найефективнішим зброєю в такому протистоянні є важка артилерія, здатна вражати живу силу і бойову техніку противника на значній відстані. І в цьому компоненті бойовики мають перевагу.

Бутусов вважає, що аби домогтися паритету в цій сфері української армії потрібна летальна зброя, яка здатна завдавати вогневих ударів по цілям, розташованим в 10-20 кілометрах від лінії зіткнення. Саме з таких позицій російська артилерія сьогодні безкарно обстрілює українські позиції. Для забезпечення точності стрільби потрібні також сучасні системи цілевказівки та високоточні системи знищення станцій радіоелектронної розвідки.
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