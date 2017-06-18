Після Маршу рівності правоохоронці побили фотографа

Після завершення Маршу рівності, який 18 червня відбувся в Києві, на фотокореспондента LB.ua Максима Требухова напали співробітники поліції, передає replyua.net. Повертаючись з площі Льва Толстого, де завершилася хода за права ЛГБТ, Требухов вирішив подивитися на обстановку біля червоного корпусу інституту імені Шевченка, де поліція заблокувала представників правих сил.
«Там на той момент вже все закінчилося, і люди розходилися. Я рухався з парамедиком Червоного хреста по тротуару в бік бульвару Шевченка. Напроти жовтого корпусу ми помітили, як копи намагаються когось затримати. Підняв камеру, щоб зняти це. У цей момент до мене підбіг представник поліції без розпізнавальних знаків, без жетона, без маркерів, в захисному спорядженні і шоломі, і почав заважати мені знімати. На моє зауваження, що я журналіст, - а моє посвідчення висіло на шиї, - і при згадці, що його дії є порушенням ст. 171 КК, він почав бити по камері і намагався її відібрати. Я взяв у руки посвідчення, показував їм, що я журналіст, і тримав камеру, щоб її не вирвали. Інший представник поліції в цей час завдав кілька ударів в корпус », - розповів він.
Зрештою Требухову вдалося вирватися з натовпу поліцейських (при цьому він отримав від них кілька ударів ногами), після чого він написав заяву в автомобілі викликаного на місце патруля. Безпосередньо в нападі на журналіста брали участь двоє поліцейських, інші заблокували підходи до нього і не намагалися зупинити дії своїх колег.