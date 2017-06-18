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Спецтема«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

В Украине признают народным героем того, кто принесет в страну мир, - военный эксперт

В Украине признают народным героем того, кто принесет в страну мир, - военный эксперт
В случае поддержания народными депутатами проекта закона, восстанавливающего государственный суверенитет Украины над территориями, временно пребывающими под контролем пророссийских боевиков, а также, если Киев назовет войну войной, антитеррористическая операция очень быстро окончится. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью телеканалу «24» высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, политическая ситуация в России до того плохая, что Кремль не решится идти с Киевом на открытый конфликт, и, чтобы Россию не назвали агрессором, войскам Путина придется уйти из Донбасса.

Жданов утверждает, что для выведения российских войск ВСУ не обязательно прибегать к масштабным боевым действиям – Нацгвардии достаточно будет зачистить территорию, разоружить бандитов и установить контроль над границей России и Украины. К тому же, добавил эксперт, секретарь СНБО Александр Турчинов, можно сказать, пошел против президента Петра Порошенко и заявил о нецелесообразности продолжения формата АТО.

«Тот, кому удастся освободить Украину и восстановить границы на Донбассе, получит звание народного героя. В то же время, политики, отказавшиеся в этом участвовать, просто потонут вместе с «Титаником» под названием «альтернатива Минским договоренностям отсутствует», - сделал вывод Жданов.
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