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Американский политолог рассказал о главных отличиях украинцев и россиян

Американский политолог рассказал о главных отличиях украинцев и россиян
В беседе с журналистами «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что украинцев от россиян в большей степени отличает доброта и стремление к свободе, передает replyua.net. К тому же, считает Смарт, ментальность украинцев более приближена к европейской, по сравнению с жителями Российской Федерации.

По словам американского политолога, он точно может провести сравнение двух народов, так как до того, как переехать в Киев, он десять лет прожил в России. Джейсон Смарт, говоря о жителях Украины и России, заявил: «Они совершенно разные. В Украине люди более свободолюбивы, по сравнению с Россией, у них более европейский менталитет», - отметил политолог. По словам Смарта, ему особенно понравилось во Львове. «Это город совершенно европейский. Если сравнивать с Суздалю в России, это абсолютно другой
город», - сказал эксперт.

Джейсон Смарт считает, что европейское влияние ощущается не только во Львове, но и в ряде других городов Украины. «Здесь, по сравнению с Россией, более доброжелательные люди. И это потому, что сама страна европейская. Ход мышления людей такой же, как и у европейцев», - сказал эксперт.
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