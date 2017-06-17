У Кабміні анонсували конкурс стартапів

Український уряд спільно з Агентством США з міжнародного розвитку та Агентством міжнародного розвитку Великобританії ініціюють конкурс стартапів Open Data Challenge, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Очільник уряду зауважив, що протягом останнього року Україні вдалося підвищити свої позиції в міжнародних рейтингах по рівню відкритості даних. Зокрема, в Open Data Barometer Україна піднялася на 18 позицій, а в Open Data Index на 24 позиції. Гройсман зауважив, що держава націлена на відкриття даних не лише для підвищення результатів боротьби з корупцією, а й для подальшого розвитку як комерційних, так і громадських проектів, що базуються на відкритості даних. Саме з цією методо Кабмін за підтримки урядових проектів США та Великобританії ініціює конкурс проектів-стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge. Призовий фонд на початку складе 1,5 мільйона гривень.
Конкурс націлений на підтримку проектів, які допоможуть вирішити проблеми українського суспільства. Трійка лідерів отримає 400, 500 та 600 тисяч гривень на втілення власного проекту. Прийом заявок триватиме до 25 червня. Більше інформації міститься на сторінці проекту tapas.org.ua/challenge.