Украинский продюсер предложил лишить Ивана Дорна гражданства

По мнению продюсера Анатолия Весклярского, украинские артисты, посещающие Россию с концертами, помогают этой стране продовжать агрессивную политику по отношению к Украине. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Продюсера особенно возмущает то, как можно не осознавать, что давая концерты для российских зрителей, украинские исполнители не только зарабатывают деньги в соседней стране, но и платят налоги в российский бюджет, благодаря чему Кремль имеет средства для продолжения военных действий в Украине. «Это небольшие деньги, но мои, и я их отдаю тем, по инициативе кого происходят убийства моих сограждан. Это же настоящая ерунда, когда артист заявляет, что он вне этого или же не осознает, о чем он говорит, либо врет», - сказал Весклярский.
Кроме того, продюсер пересказал свою недавнюю беседу с одним из музыкантов Киева о том, каким является его отношение к Ивану Донрну.
«Я бы отнял у него украинское гражданство. Эти слова мне крайне неприятно произносить, так я с уважением отношусь к таланту Ивана, я симпатизирую этому артисту, так как в общении он очень приятен. Но вот он говорит, что «одел на себя трезубец, чтобы там не воняли». Вот за подобные высказывания, я считаю, нужно лишать гражданства», - отметил продюсер.