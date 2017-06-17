Земельну реформу Верховній Раді розглянуть вже після літніх канікул – Мінагрополітики

Розгляд проекту закону про земельну реформу в українському парламенті заплановано вже після літніх канікул, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію в телевізійному ефірі каналу Інтер оприлюднив Максим Мартинюк, який обіймає посаду першого заступника міністра агрополітики та продовольства. Він зауважив, що нині вже готовий текст законопроекту, але на даний момент сторони вирішують окремі проблемні питання з «правильними бізнес-асоціаціями». Лише після того, як буде досягнуто єдності щодо фінальної версії тексту законопроекту про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, його спочатку має затвердити Кабінет міністрів і опісля законопроект внесуть до парламенту, відмітив Мартинюк. Однак за попередніми прогнозами, голосування в першому читанні щодо цього питання відбудеться вже після літньої відпустки парламентарів.
Крім того, урядовець висловив сподівання, що остаточне рішення щодо земельного питання вдасться прийняти до кінця поточного року.