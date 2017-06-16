Пенсійну реформу передадуть наступного тижня до парламенту – Гройсман

Керівник Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що вже наступного тижня законопроект пенсійної реформи передадуть до українського парламенту, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, це відбудеться 19-20 червня. Відповідний проект було схвалено в п’ятницю, 16 червня, Національною Радою реформи при президенті. В законопроекті вказано, що пенсійний вік в Україні буде збережено на рівні 60 років, однак розробники реформи пропонують ввести вимогу мати конкретну кількість страхового стажу. Водночас урядовці прагнуть осучаснити пенсії з жовтня та скасувати правило оподаткування пенсійних виплат.
Крім того, керівник Міністерства соцполітики Андрій Рева повідомив журналістам, що також президент вніс декілька пропозицій стосовно вирішення окремих проблемних питань. Це стосується, зокрема, питання щодо майбутнього для накопичувальної пенсійної системи в Україні. Порошенко вважає, що це питання варто ретельно обговорити, проаналізувавши досвід роботи добровільних пенсійних фондів інших держав. До цієї дискусії президент пропонує залучити також представників громадських організацій.