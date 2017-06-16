Фігуранта у «газовій справі Онищенка» заарештували на два місяці

Обвинувачуваного у так званій «газовій справі Онищенка» Валерія Пісного взяли під варту на 2 місяці і призначили заставу в 10 мільйонів. Такі рішення виніс Солом'янський суд Києва, передає replyua.net з посиланням на «Громадське». Зазначається, що у процесі засідання суд відмовив народному депутату Надії Савченко в проханні взяти Пісного на поруки. Прокурори вимагали для Пісного заставу в 50 мільйонів гривень. Також відомо, що інших сім обвинувачених залишаються на свободі без запобіжних заходів.
Раніше повідомлялося, що фігуранта у «газовій справі Онищенка» Валерія Пісного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його відразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.
Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд. грн. Слідство називає Пісного одним з ключових фігурантів справи Онищенка - згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його мати і Пісний. В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні минулого року Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.