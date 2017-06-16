валюта
СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»

Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»
Окружний адміністративний суд у Дніпрі прийняв рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Відповідно до постанови, рішення прийнято в зв'язку з участю організації в подіях березня 2014 року, коли, за словами, свідків, представники «союзу» вдавалися до «дій, спрямованих на ліквідацію незалежності України, закликали сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України» .

За словами свідка Андрія Куліша, в березні 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що «чекають на «російську визвольну армію». Керівник громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко стверджує, що вважає звинувачення проти організації необґрунтованими. Він не заперечує, що навесні 2014 піднімав російський триколор у мерії, однак виключно «в знак дружби України і Росії»: мовляв, опоненти в цей час також використовували неукраїнську символіку - прапори Євросоюзу.

1 і 9 травня поточного року у Дніпрі відбулися мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів». Вони проходили з червоними прапорами і «георгіївськими» стрічками.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
15 июн 2017
29551

Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Український волонтер та відомий блогер Роман Донік на персональній сторінці в Фейсбук поділився несподіваною новиною, яка може повністю змінити хід війни на Донбасі, - про це повідомляє інформаційний

15 июн 2017
13033

Военная журналистка: освобождение Донбасса – это штурм и зачистка, другого ничего не дано

Украинский журналист и блогер Елена Белозерская на своей странице в Facebook пишет о том, что освобождение – это штурм и зачистка. В случае введения военного положения сделать это реально, хотя

15 июн 2017
9467

Сюрприз Путину перед саммитом G-20 удался, отменить санкции Трампу уже нереально, – эксперт

Украинский политический эксперт Тарас Черновол на своей странице в Facebook пишет о том, что в Украину пришли хорошие новости из США как раз накануне визита Петра Порошенко. Сенат Соединенных Штатов

15 июн 2017
6545

Подругу Путіна в Європарламенті позбавили депутатського мандату

Марін Ле Пен, лідера партії «Національний фронт» Марін Ле Пен позбавили депутатського імунітету. За відповідне рішення проголосували на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, передає

Последние новости

Российский блогер объяснил, почему Навальный не только немедленно прекратит войну на Донбассе, но и очень быстро вернет Крым

Росія не відмовилася від ідеї захопити Україну – Полторак

Суд прийняв рішення щодо розгляду справи Януковича по суті

Політолог назвав припинення АТО показухою для Трампа

Путін вважає, що демонізація Сталіна – це напад на Росію

Тука оприлюднив чотири головних тези для припинення АТО

Пионтковский: в мировых кулуарах уже списали Путина, и он не будет выдвигаться на президента

У Держдепі США прокоментували можливість завершення АТО

Волонтер: получая перевод 5, 7, 10 гривен понимаешь, что люди отдают, возможно, последнее, что у них есть, чтобы поддержать наших ребят

Блогер: у Путіна замість прямого ефіру був напівпрямий ефір без незручних запитань

Соратники Навального заперечують, що просили Україну про надання політичного притулку

У Росгвардії побачили у протестах в РФ натяки на «кольорові революції»

Готовясь к неожиданному вопросу о Лермонтове и Порошенко, Путин консультировался с Виктором Януковичем, – блогер

Росія заявила про вбивство лідера ІДІЛ

Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину

Тодуров восхищался чиновником, который нашел выход для того, чтобы его не заподозрили в коррупции, – блогер

Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»

МАУ: після запровадження безвізового режиму не відбулося буму авіаперевезень

Мирослав Гай: люди вы больные, зачем вообще нужны эти гейпарады?

Горькое похмелье: Орешкин рассказал, почему у россиян исчезла эйфория по поводу Крыма

 Новости за день