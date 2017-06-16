Заступник міністра юстиції, який подав у відставку, назвав Мін’юст троянським конем

Протягом останніх трьох років Міністерство юстиції не реформується, а навпаки йде у зворотний бік. Як інформує replyua.net, про це журналістам заявив заступник міністра юстиції Андрій Вишневський, який сьогодні подав у відставку зі своєї посади.
«Згідно з концепцією реформи міністерств, яку проводить уряд Гройсман, міністерства повинні бути невеликими органами, основною функцією яких є формування державної політики у відповідних сферах. У випадку з Мін'юстом цією сферою є державна правова політика, але протягом останніх трьох років Мін'юст навпаки рухався в зворотну сторону. Він поглинув Державну пенітенціарну службу, Державну виконавчу служба, Державну реєстраційну службу і привласнив не властива для будь-якого міністерства функції - функція надання публічних послуг, наприклад.
Серед інших причин звільнення Вишневського також є те, що, за словами заступника міністра, Міністерство юстиції втручалася в систему безоплатної правової допомоги (БПП) намагаючись вплинути на результати конкурсу на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги. У той же час в прес-службі Мін'юсту заяви Вишневського назвали спробою дестабілізувати ситуацію навколо питання БПП. А звинувачення у втручанні в систему безоплатної правової допомоги - некоректними.