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У Верховній Раді незабаром можуть розглянути законопроект про завершення АТО

У Верховній Раді незабаром можуть розглянути законопроект про завершення АТО
Вже наступного тижня на розгляд до українського парламенту буде поданий законопроект про завершення антитерористичної операції та новий етап використання ЗСУ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію в ефірі телевізійного каналу «112 Україна» оприлюднив народний депутат Андрій Тетерук. Парламентар зауважив, що наразі він не може оприлюднити всі подробиці законопроекту і варто дочекатися наступного тижня, коли його подадуть до Верховної Ради. Над проектом закону працювала група депутатів, які на даний момент завершують роботу над документом. Крім того, народний депутат відмітив, що нині перед українською владою стоять нові завдання та загрози, які не вирішити в форматі АТО. Андрій Тетерук наголосив, що в зв’язку з цим є потреба розширити можливості роботи українських збройних сил.

Він також додав, що АТО виконала всі необхідні завдання, зокрема, допомогла стабілізувати ситуацію на Донеччині та Луганщині, організувати проведення виборів в Україні та повернути частину територій під контроль офіційного Києва, але нині існує нове завдання, яке полягає в тому, щоб знайти можливості відповідати на гібридну агресію, наголосив Тетерук.

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