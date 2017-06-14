Пауза в «нормандском формате»: эксперт спрогнозировал на Донбассе горячее лето-2017

В беседе с журналистами «Обозревателя» эксперт в военной сферы Олег Жданов заявил, что в нынешнем году на оккупированных территориях Донбасса лето ожидается «горячим», информирует replyua.net. По утверждению Жданова, Россия, не будучи наказанной за свои действия. «В Соединенных Штатах решают свои проблемы, а работа «нормандского формата приостановлена в связи с приближением выборов в Германии. Со слов эксперта, аналогичным образом события развивались и в прошлом году.
«Сейчас началась летняя кампания, и есть все основания считать, что нынешними летом на Донбассе спокойно не будет. Уже появились новые возможности, позволяющие действовать диверсионно—разведывательным группам врага, а его разведка только будет усиливать обстрелы», - подчеркнул Олег Жданов. Он считает, что на международной арене существует множество факторов, способствующих обострению на Донбассе.
«В США пытаются решить свои внутренние проблемы. А в «нормандском формате» вообще пауза, так как французский президент Эммануэль Макрон только начал вникать в суть, а у немецкого канцлера скоро выборы, поэтому она активно участвует в предвыборной кампании», - заявил эксперт.