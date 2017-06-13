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На Донбасі більше не бажають особливого статусу – журналіст

На Донбасі більше не бажають особливого статусу – журналіст
Значна частинна мешканців окупованих районів Донецької та Луганської області не підтримують незаконні умови Мінських домовленостей відносно особливого статусу для їхнього регіону. Про це в ефірі «Обозреватель.LIVE» заявила журналіст і блогер Лариса Волошина, передає replyua.net. За її словами, обстановка в прифронтовій зоні чітко ілюструє те, як змінювалися настрої громадян.

«Три роки тому, коли лише почалася окупація Донбасу і Криму, понад 70% місцевих жителів стверджували, що Донбас, це може, і частина України, однак він повинен мати свій суверенітет, йому потрібна або федералізація або широка автономія», - зазначила журналіст. За словами Волошиної, вже в 2016 році картина вийшла інша: «Тільки 20% жителів прилеглих до лінії розмежування територій вважають, що окупований Донбас треба інтегрувати в Україну за допомогою особливого статусу в рамках Мінських домовленостей».

«66% мешканців цього регіону переконані, що ніяких особливих статусів не повинно бути, що окуповані частини Донецької і Луганської областей - це звичайні території України», - сказала вона. Лариса Волошина зазначила, що насправді вони не хочуть, щоб було виконано те, що прописано в Мінських домовленостях - «широка автономія» для Донбасу.
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