Окуєва знімала на відео момент відкриття кілером вогню

Кілер Осмаєва, який під виглядом журналіста здійснив невдалий напад на Адама, попросив знімати те, що відбувається на камеру. Про це розповіла Аміна Окуева, яка дала відсіч нападнику, інформує replyua.net.
«Кілер сказав нам, що хоче відобразити момент отримання «подарунку» на відео. І попросив знімати на його телефон в режимі «селф». Ймовірно, він хотів зняти момент нашого вбивства. Природно, в момент стрілянини телефон з рук у мене випав, однак, тим не менш, все, що відбувається так чи інакше повинно було бути записано, хоча б в аудіорежимі», - розповіла вона. Окуева висловила сподівання, що запис збережеться і в подальшому, разом з іншою інформацією на телефоні, допоможе слідству. Дружина Осмаєва також розповіла, що навчилася добре стріляти під час підготовки до поїздки в АТО.
«До того, як відправитися на фронт, нас кілька тижнів навчали в« Артан-центрі ». Там демонстрували прийоми володіння зброєю і змушували закріплювати навички повторами по багато разів (як кажуть, «холостити»). Елементи тактики і навчальні стрільби також були. Однак головний акцент ж робився на доведення до автоматизму зміни магазину, перезарядки, зняття із запобіжника. Саме це в екстремальній ситуації і допомогло», - зазначила Окуева.