Это будет нескоро: Тука озвучил сроки деоккупации Донбасса

Российская Федерация может продолжать оккупацию некоторых районов Донбасса в течение пяти лет. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире «5 канала» озвучил Георгий Тука, занимающий должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. «Я считаю, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса не будет быстрым. Согласно моим оценкам, это может занять от трех до пяти лет. Конечно, если не будет возникать явных чрезвычайных ситуаций, влияющих на дальнейшее развитие событий», - отметил Георгий Тука.
Замминистра уверен, что в урегулирование конфликта на Донбассе могут вмешаться внешние факторы, в числе которых обострение российско-американских отношений.
Отметим, что в интервью журналистам «Народной правды» Константин Машовец, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление», заявил, что Российская Федерация продолжает постепенное формирование на Донбассе квази-государства, пытаясь при этом уменьшить финансовые издержки на его содержания. По мнению эксперта, в самопровозглашенных республиках создаются структуры, руководство которыми осуществляют малоизвестные представители штабов.