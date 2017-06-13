Турчинов закликав до завершення АТО і переходу до нового формату

На думку секретаря РНБО Олександра Турчинова, в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію та почати реалізовувати новий формат захисту країни від гібридної війни з РФ. Про це інформує replyua.net.
«Протягом трьох років на Донбасі тривають військові дії, які вже переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Разом з тим, потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО нам вдалося зупинити агресора, провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільни значну частину окупованої території України ... Проте, настав час перейти до нового формату захисту країни », - сказав Турчинов.
Високопосадовець наголосив, що чинне українське законодавство передбачає два основниі випадки, при яких дозволено бойове застосування Збройних Сил - це оголошення війни і антитерористичної операції. «Незважаючи на поширену думку, згідно з нашим законодавством, введення воєнного стану передбачає лише наявність спеціального правового режиму в країні, або в окремих регіонах, і не надає автоматичного права на використання Збройних Сил України та інших військових формувань», - наголосив секретар РНБО. У зв'язку з цим, за його словами, настав час визначити новий формат, який дозволить ефективно захистити Україну від гібридних методів війни, які використовує Росія.