В российском посольстве во Львове втихаря празднуют День России

По информации телеканала ZIK, сегодня, 12 июня, в Генконсульстве России во Львове втихаря отмечают День России, участниками мероприятия оказались около двух десятков приглашенных лиц, передает replyua.net. Во время телефонного разговора с представителями СМИ сотрудники дипломатического консульства такую информацию не подтвердили и сказали, что работа ведомства продолжается в обычном режиме.
Но журналисты выяснили, что в действительности в Генконсульстве 12 июня — выходной день, и на 14:00 было запланировано проведение торжественных мероприятий. Среди приглашенных гостей - глава Львовского городского совета ветеранов Организации ветеранов Украины Александр Грубый, председатель Львовской городской общественной организации «Русское общество имени Александра Пушкина» Альберт Астахов, журналист львовского российского СМИ и другие. Нужно добавить, что общаться с журналистами все пророссийские гости праздника не хотели. Некоторые их них вообще с большой агрессией реагировали на нее.
В качестве цели своего визита они называли участие в сборах дипведомства, необходимость решить личные дела или вообще желание поехать в Европу.