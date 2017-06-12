У Києві невідомий вистрелив у жінку та залишив її помирати

В українській столиці невідомий три рази вистрілив в жінку з травматичного пістолета і втік з місця злочину. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Потерпілу жінку 1964 року народження на узбіччі дороги в Святошинському районі Києва побачив випадковий перехожий. Він зателефонував до швидкої, однак медики не змогли врятувати жінку, вона померла по дорозі в лікарню. На її тілі виявили три поранення.
«Слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, яка виїхала на місце події, вилучила три стріляні гільзи, попередньо - від травматичної зброї, і направила їх на дослідження», - сказано в повідомленні. Правоохоронці здійснюють заходи, спрямовані на виявлення особи зловмисника і його затримання.
Раніше стало відомо, що жінка знешкодила чоловіка в нетверезому стані, який кидався на людей зі зброєю. Інцидент стався в Києві на вулиці Щербакова 39. Про це свідчить пост журналіста Влада Антонова на Facebook. «Нічого особливого, просто чоловік з пістолетом зажурився і приліг відпочити в парку. Сподіваємося, що не вогнестріл або травмат », - йдеться в повідомленні.