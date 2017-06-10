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Клімкін звернувся з амбітними пропозиціями до ЄС

Клімкін звернувся з амбітними пропозиціями до ЄС
Очільник українського міністерства закордонних справ Павло Клімкін виступив з закликом до Європейського Союзу, аби Брюссель перейшов до етапу амбітніших стратегічних цілей у розбудові відносин з Києвом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку позицію голову українського МЗС озвучив на Європейському Форумі Вахау, що відбувся 10 червня в Австрії. Дипломат наголосив, що демократична та європейська Україна є невід’ємною складовою стабільності на території Європи. Згадавши набуття безвізового режиму між європейським Союзом та Україною, що відбудеться вже 11 червня, Клімкін відмітив, що цю мить можна вважати моментом свободи та визнання громадян України, які матимуть змогу відчути власну приналежність до Європи.

Коментуючи сучасні виклики, що постали перед європейською спільнотою, Павло Клімкін наголосив, що для цього варто посилити співпрацю між сторонами, аби подолати існуючі загрози для безпеки ЄС. Зокрема, керівник зовнішньополітичного відомства України підкреслив, що спільним європейським інтересом є ціль, аби Москва зупинила свою агресивну політику та припинила порушувати міжнародне право. При цьому Клімкін нагадав на важливості дотримання Мінських угод та повернення анексованого Криму під керівництво офіційного Києва.
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