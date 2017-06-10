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Порошенко навсегда распрощался с Россией

Порошенко навсегда распрощался с Россией
Через несколько часов Украина получит безвизовый режим со странами Евросоюза, и это послужит необратимым процессам в стране, и в Украине больше не будет места для российского агрессора.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, сегодня об этом заявил Петр Порошенко и запустил символический таймер безвизового режима. «И это будет окончательное «прощай» российской империи и вместо фразы back in the USSR мы будем слышать только самих Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы – гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. И я горжусь, что нам это удалось», заявил глава Украины.

По его словам, однажды наступит такой день, когда Украина станет членом Североатлантического альянса и Евросоюза. «И ничто, никто и никогда нас не остановит», подчеркнул украинский президент. Напомним, что уже с завтрашнего дня граждане Украины смогут посещать страны Евросоюза, а также некоторые другие государства без оформления визы.
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