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СБУ запретила въезд в Украину известному немцу из-за Крыма

СБУ запретила въезд в Украину известному немцу из-за Крыма
Служба безопасности запретила Вилли Виммеру, известному политику из Германии, въезд в Украину из-за того, что он ранее посетил аннексированный Крым. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Елены Гитлянской, пресс-секретаря СБУ.

По ее словам, в марте этого года член партии «Христианско-демократический союз» был в Крыму и проводил встречи с самопровозглашенной администрацией. «Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет», заявила Гитлянская. Также она отметила, что решение принималось на основании визита политика на аннексированный полуостров в нарушение установленного порядка въезда в Крым.

Нужно отметить, что Виммер является очень известным в Германии политическим деятелем. Он является бывшим депутатом Бундестага, ранее занимал должность заместителя председателя Парламентской ассамблеи БСЕ, а также долгое время был на посту парламентского статс-секретаря Министерства обороны ФРГ.
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