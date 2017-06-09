Україна змушена закуповувати у Росії військові деталі – депутат

Представник українського парламенту Дмитро Тимчук, який представляє політсилу «Народний фронт» заявив, що українська сторона змушена шукати обхідні шляхи щодо заборон на купівлю російських комплектуючих для української військової техніки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Тимчук в розмові з журналістами заявив, що Україна має два варіанти: або купувати необхідні деталі у росіян, або не купувати їх взагалі і та техніка, яка ламається під час бойових дій, залишається нездатною до використання. Парламентар пояснив, що проблема полягає в тому, що вітчизняний військово-промисловий комплекс здатний забезпечити потреби Збройних сил України, а для заміни радянської техніки в українській армії необхідні величезні фінансові витрати. Нардеп повідомив, що українські підприємства за різними схемами намагаються отримувати необхідні комплектуючі, але не тому, що в такий спосіб реалізовуються корупційні схеми, а тому, що вони прагнуть обійти існуючі заборони.
Варто нагадати, що на початку року в ЗМІ з’явилась інформація, що Україна досі торгує з РФ зброєю і остання навіть залишається нині найбільшим партнером для Києва.