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Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що вже за тиждень народні депутати можуть схвалити законопроект, яким передбачено введення візового режиму з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

В розмові з журналістами Парубій розповів, що на даний момент відбуваються консультації стосовно цього питання, а вже наступного пленарного тижня Верховна Рада може звернутись до Міністерства закордонних справ для ухвалення цього рішення. Парубій відмітив, що відразу, як він бачитиме, що є необхідна кількість голосів для ухвалення цього рішення, ним буде запропонована постанова із відповідним зверненням до зовнішньополітичного відомства України. Наостанок голова українського парламенту додав, що це питання є для нього власною принциповою позицією.

Нагадаємо, днем раніше керівник МЗС України Павло Клімкін заявив, що профільне міністерство готове до запровадження візового режиму з Російською Федерацією. При цьому він вважає, що варто не просто запровадити візовий режим, а дозволити в’їжджати громадянам Росії до України лише за наявності біометричних паспортів. Для цього, відзначив Клімкін, в українському МЗС вже все готово.
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