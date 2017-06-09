валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Експерт розповів, чого чекати від цін на продукти після скасування держрегулювання

Експерт розповів, чого чекати від цін на продукти після скасування держрегулювання
Через присутність великих гравців на ринку продуктів не варто розраховувати на зниження цін після відмови держави регулювати ціни на продукти. Як інформує replyua.net, про це в коментарі InfoResist розповів Олексій Дорошенко, директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж.

Дорошенко вважає, що деякі продукти можуть подорожчати після такого рішення держави.

«З деякими продуктами, важко уявити, що може статися, наприклад як з гречкою, тому що фактично в зону ризику потрапляють багато продуктів. Ви, наприклад, помітили що молочні продукти теж не дешевшають, хоча, наприклад, закупівельні ціни на молоко, нижче вже з березня місяця. Деякі ціни впали на 25 відсотків. Але, це вторинна вартість для покупця, вона жодним чином не знизилася або практично не знизилася. Тому, на сьогоднішній день, значна частина продуктів потрапили в зону ризику. За винятком тих, які виробляються приватними господарствами. Наприклад, картопля: 95 відсотків картоплі вирощується в приватних господарствах, тобто бабусями, дідусями і т.д. Тому тут природно вартість такого продукту навряд чи підвищиться в ціні, оскільки там немає одного великого гравця », - говорить він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день