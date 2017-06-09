Експерт розповів, чого чекати від цін на продукти після скасування держрегулювання

Через присутність великих гравців на ринку продуктів не варто розраховувати на зниження цін після відмови держави регулювати ціни на продукти. Як інформує replyua.net, про це в коментарі InfoResist розповів Олексій Дорошенко, директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж.
Дорошенко вважає, що деякі продукти можуть подорожчати після такого рішення держави.
«З деякими продуктами, важко уявити, що може статися, наприклад як з гречкою, тому що фактично в зону ризику потрапляють багато продуктів. Ви, наприклад, помітили що молочні продукти теж не дешевшають, хоча, наприклад, закупівельні ціни на молоко, нижче вже з березня місяця. Деякі ціни впали на 25 відсотків. Але, це вторинна вартість для покупця, вона жодним чином не знизилася або практично не знизилася. Тому, на сьогоднішній день, значна частина продуктів потрапили в зону ризику. За винятком тих, які виробляються приватними господарствами. Наприклад, картопля: 95 відсотків картоплі вирощується в приватних господарствах, тобто бабусями, дідусями і т.д. Тому тут природно вартість такого продукту навряд чи підвищиться в ціні, оскільки там немає одного великого гравця », - говорить він.