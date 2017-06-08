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У Рівному на території військової частини виникла пожежа

У Рівному на території військової частини виникла пожежа
У Рівному загорілися склади на території військової частини. Стовп диму видно по всьому місту. Як інформує replyua.net, про це повідомляють користувачі в соцмережі Facebook. На місце події оперативно виїхали рятувальники. За словами керівника прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитра Мельника, для ліквідації пожежі задіяні три десятки рятувальників і шість одиниць техніки.

У відповідності з наявною нині інформацією, пожежникам вдалося локалізувати займання. На місці події також працюють правоохоронці. Причини виникнення пожежі невідомі.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Броварах сталася масштабна пожежа у приміщеннях складу поруч із сервісним центром Міністерства внутрішніх справ. Про наявність димового стовпу повідомили навіть у Києві в складських приміщеннях біля сервісного центру МВС. Таку інформацію в Facebook надаі сайт dtp.kiev.ua. «Площа пожежі кілька сотень квадратів. Сильна задимленість. Стовп диму видно навіть з Києва», - зазначалося в повідомленні. За інформацією ГСЧС пожежа виникла на пилорамі, після чого вогонь перекинувся на складські приміщення. Площа пожежі становила 1500 квадратних метрів.
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