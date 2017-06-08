В Одесі скасували концерт ще одного артиста

В Одесі було скасовано концерт репера з Росії Матвія Мельнікова, який більш відомий як МОТ, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Відповідну інформацію було оприлюднено керівником Національної поліції Одещини Русланом Форостяком. Репер з Російської Федерації, відомий співпрацею з Ані Лорак, мав виступити в одеському нічному клубі Bono Beach Club в суботу, 10 червня. Однак через погрози, що нібито надходили на адресу артиста, він сам вирішив скасувати приїзд до України. Крім того, є інформація, що російський репер раніше відвідував окупований Росією Кримський півострів.
Варто нагадати, що напередодні активісти зверталися до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби з вимогою заборонити в’їзд на територію України російському реперу, зазначаючи, що його візит може викликати в суспільстві досить неоднозначну реакцію та подальші сутички на кшталт тих, що відбулися перед анонсованим концертом Світлани Лободи, що так і не відбувся в одному з одеських клубів. Нагадаємо, що тоді за декілька годин перед концертом Лободи, під час акції протесту невідомі задіяли петарди та димові шашки. В результаті цього організатори прийняли рішення про скасування виступу співачки.