валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

В Одесі скасували концерт ще одного артиста

В Одесі скасували концерт ще одного артиста
В Одесі було скасовано концерт репера з Росії Матвія Мельнікова, який більш відомий як МОТ, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Відповідну інформацію було оприлюднено керівником Національної поліції Одещини Русланом Форостяком. Репер з Російської Федерації, відомий співпрацею з Ані Лорак, мав виступити в одеському нічному клубі Bono Beach Club в суботу, 10 червня. Однак через погрози, що нібито надходили на адресу артиста, він сам вирішив скасувати приїзд до України. Крім того, є інформація, що російський репер раніше відвідував окупований Росією Кримський півострів.

Варто нагадати, що напередодні активісти зверталися до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби з вимогою заборонити в’їзд на територію України російському реперу, зазначаючи, що його візит може викликати в суспільстві досить неоднозначну реакцію та подальші сутички на кшталт тих, що відбулися перед анонсованим концертом Світлани Лободи, що так і не відбувся в одному з одеських клубів. Нагадаємо, що тоді за декілька годин перед концертом Лободи, під час акції протесту невідомі задіяли петарди та димові шашки. В результаті цього організатори прийняли рішення про скасування виступу співачки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день