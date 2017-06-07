Жена Насирова заявила о готовности сидеть вместо мужа в СИЗО

Екатерина Глимбовская, являющаяся супругой Романа Насирова, которого отстранили от руководства ГФС, обратилась с письменным обращением к украинскому президенту Петру Порошенко через соцсеть Facebook и попросила главу государства предоставить гарантии права для ее мужа на лечение, сообщает replyua.net. Со слов Глимбовской, она вынужденно написала Порошенко с учетом ситуации, сложившейся касаемо лечения ее мужа Романа Насирова.
«Ценной является жизнь каждого человека, и не имеет значения то, какую оценку этому человеку дают представители политической или социальной конъектуры. В связи с этим мы хотим просить президента Украины, чтобы он гарантировал моему мужу и отцу моих детей возможность пройти необходимый курс лечения. Для Романа это очень важно, так как только в некоторых странах мира лечат его болезнь», - утверждает она. Екатерина Глимбовская отметила, что хотя за Насирова внесли большую сумму залога, есть люди, препятствующие его отправке в США.
«Если и это для кого-то недостаточно, я готова на протяжение этих двух недель, пока Романа не будет в Украине, к ношению электронного браслета или, если нужно, могу вместо него сесть в Лукьяновское СИЗО», - отметила жена Романа Насирова.