В Украине увеличен размер алиментов

Петр Порошенко, президент Украины, подписал закон об увеличении размера алиментов на детей до 50 процентов прожиточного минимума на ребенка. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Верховной Рады, проект закона о внесении изменений в законодательство по улучшению защиты прав ребенка был подписан Петром Порошенко 6 июня.
Согласно новому закону, размер алиментов на детей должен быть достаточным, чтобы обеспечить гармоничное развитие каждого ребенка. Кроме того, закон предусматривает, что способ взыскания алиментов определяет родитель, с которым ребенок проживает. Также родитель имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере четверти доходов плательщика алиментов на одного ребенка, трети доходов – на двух детей, половины доходов – на трех и более детей, но не больше десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
Алименты являются собственностью самого ребенка, а родитель, который получает эти средства, должен распорядиться ими только по целевому назначению. С 1 мая этого года размер прожиточного минимума на детей в Украине составляет 1426 гривен.